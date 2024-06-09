قاووق: جبهة إسناد غزة تحقّق أهدافها وهذه المرحلة تُظهر نتائجها أكثر

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أنّ "جبهة إسناد غزة تحقّق أهدافها وهذه المرحلة تُظهر نتائجها أكثر فأكثر"، لافتا إلى أنّ "جبهة الإسناد تشكّل ضغطاً واسعاً وقوياً لوقف العدوان على غزة وتحصّن الأمن القومي وتُحدد مستقبل المنطقة".

وأكد أنّ "إسرائيل خسرت الحرب ولن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب وأشار إلى أنّ جيش العدوّ يُكافح ليبقى لا ليصنع الإنتصارات"، مشددا على أنّ "المقاومة في لبنان ازدادت قوة كمًّا ونوعاً، وقوة العدو تراجعت كمًّا ونوعاً وعلى كل المستويات".

ولفت إلى أنّ "كثرة تهديدات العدوّ تُعبّر عن وجعه ويأسه ونتنياهو يُهدّد وهو يرتجف من بين الحرائق المشتعلة في الشمال"، مؤكدا انّ "المقاومة أعدّت لكلّ مرحلة سلاحها ومفاجآتها".

واعتبر أن "صاروخ ألماس تفوّق وتغلّب على القبة الحديدية الإسرائيلية وأصاب كبرياء إسرائيل في الصميم وغيّر الكثير من المعادلات وموازين القوى".