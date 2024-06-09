الجديد: باسيل أثار مع الراعي قضية إقصاء القاضية غادة عون معتبرا الامر ضرباً لاستقلالية القضاء

كشفت معلومات لقناة "الجديد" أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اثار خلال لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على رأس وفد من التيار، موضوع القاضية غادة عون، معتبرا الامر ضرباً لاستقلالية القضاء وإسقاطاً للمحاسبة في ملفات تتصل بحقوق المودعين فضلًا عما يعني ذلك من استهداف شخصي وسياسي.

وبحسب الجديد فأن باسيل اكد للبطريرك الراعي انه "بغياب رئيس الجمهورية يستبيحون كل شىء ولكن لن نسمح لأحد يستوطي حيطنا".