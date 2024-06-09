عبد العاطي: مجزرة النصيرات جريمة حرب جديدة للاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين الدكتور صلاح عبد العاطي، اليوم الأحد، أن مجزرة مخيم النصيرات جريمة حرب جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي مع سبق الإصرار والترصد وهي دليل على مدى الاستهانة بكل القيم الإنسانية والأخلاقية.

وقال عبد العاطي في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية) إن "إسرائيل استهانت بكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حيث قتلت أكثر من 260 شهيدا ونحو 600 جريح مقابل تحرير بعض المحتجزين".



وأكد أن "المجتمع الدولي فشل في إلزام دولة الاحتلال في احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان على مدار 76 عاما بسبب الفيتو الأمريكي الذي ينحاز لدولة الاحتلال الإسرائيلي ويقطع الطريق على المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية".



وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قد أكد - في وقت سابق - أن "التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة هي أولوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية، إلا أن الإدارة الأمريكية حالت دونه"، مضيفا أن "إسرائيل تلعب بالنار والولايات المتحدة مستمرة في حرق المنطقة بأسرها".

يذكر أن حصيلة المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس جراء استهدافها المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، خاصة مخيم النصيرات، ارتفعت إلى 210 شهداء، وأكثر من 400 مصاب.

