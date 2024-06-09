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انتقدت أسيرة إسرائيلية.. فصل مذيعة بالقناة 12 الإسرائيلية عن العمل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ندى محرم

أفادت وسائل إعلام إسرائلية، اليوم الأحد، بأن مذيعة إسرائيلية تدعى لمى طاطور من عملها، بعد انتقادها لإحدى الأسرى الذين تم تحريرهم خلال عملية اقتحام مخيم النصيرات.

نشرت طاطور عبر حسابها على "انستجرام": "هكذا يبدو شكل الرهينة بعد 9 أشهر من الأسر؟ حواجبها تبدو أفضل من حواجبي! بشرتها! شعرها! أظافرها! ولهذا كان يجب قتل الأطفال والنساء الأبرياء؟".

وبعد انتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة موقع "أكس" بدأ الهجوم عليها وعلى القناة الاسرائيلية من الجمهور الإسرائيلي، وسط مطالب بإيقافها عن العمل.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، فصل المذيعة بعد الجدل الذي أحدثته.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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