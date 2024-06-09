فتح باب التقدم لجوائز جامعة القاهرة لعام 2024 لهيئة التدريس حتى نهاية يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، فتح باب التقدم أمام أعضاء هيئة التدريس للحصول على جوائز الجامعة (التميز، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية، والرواد، ونجيب محفوظ، والأميرة فاطمة) لعام 2024، وذلك حتى 31 يوليو القادم، تشجيعًا لأعضاء هيئة التدريس المتميزين الذين أسهموا بنشاط ملحوظ في تطوير الجامعة محليًا ودوليًا، وذلك وفقًا للشروط والمتطلبات المعلنة بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للبحوث العلمية .

وقال رئيس الجامعة ،في بيان اليوم الأحد، إن الهدف من الجوائز هو تحفيز أعضاء هيئة التدريس في جميع مجالات المعرفة للوصول إلى حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، والعمل على التنمية والإبداع في مختلف المجالات العلمية، ورصدت الجامعة عددًا من الجوائز للتشجيع على بذل المزيد من الجهد والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية والمنافسة الدولية في نشر البحوث العلمية، لافتًا إلى أن قيمة جوائز الجامعة هذا العام تبلغ نحو 3 ملايين جنيه في جميع المجالات .

وأكد رئيس الجامعة أن سياسة الجامعة تهدف إلى دعم وتكريم أعضاء هيئة التدريس ذوي الجهد المتميز لتحقيق التقدم والجودة الشاملة لمنظومة الأداء الجامعي، وتشجيع علمائها بما لديهم من إمكانات علمية لإثراء البحث العلمي بالجامعة ونشر بحوثهم في المجلات العلمية الدولية للحفاظ على المكانة التي حققتها جامعة القاهرة كواحدة من أفضل 350 جامعة على مستوى العالم .

وأضاف أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تكريم الأساتذة المرموقين الذين تخطى عطاؤهم المتميز الحدود التقليدية لرسالة أستاذ الجامعة، والذين لهم دور مميز في رفعة الجامعة والوطن، والذين حققوا إنجازات متميزة في البحث العلمي والعملية التعليمية وخدمة المجتمع، وتشجيع شباب أعضاء هيئة التدريس النابغين في المجالين البحثي والتعليمي .

من جانبه.. قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الحصول على جوائز الجامعة عليهم موافاة الإدارة العامة للبحوث العلمية بملف المتقدم كاملًا، بالإضافة إلى نسخة من الموقع الشخصي للمتقدم على موقع علماء جامعة القاهرة، وتحميل استمارة التقديم من موقع الإدارة العامة للبحوث .

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الشروط العامة لجوائز الجامعة من بينها أن يكون المتقدم قائمًا بواجباته الوظيفية بالجامعة عند التقدم لنيل الجائزة، وعدم وقوع أي جزاءات عليه، كما أنه لا يجوز التقدم لأكثر من جائزة من جوائز الجامعة فى ذات العام، وألا يتضمن الإنتاج العلمي المقدم لنيل أي من جوائز الجامعة إنتاجًا سبق للمتقدم أن حصل بموجبه على جائزة أخرى سواء من الجامعة أو خارجها وعلى المتقدم تقديم إقرار بذلك .

جدير بالذكر أن عدد جوائز جامعة القاهرة وصلت إلى 8 جوائز علمية متخصصة منذ نشأتها حتى الآن في جميع التخصصات العلمية والفكرية، من بينها 4 جوائز علمية أضافها الدكتور محمد الخشت ،خلال السنوات الأخيرة، حيث تم استحداث جائزة نجيب محفوظ للإبداع الأدبي والفكري في عام 2018، وجائزة الأميرة فاطمة في عام 2019، وجائزة طه حسين للعلوم الإنسانية في 2022، وجائزة الرواد في عام 2024 في مجالات العلوم الأساسية والعلوم الطبية والعلوم الهندسية والعلوم الإنسانية والاجتماعية .