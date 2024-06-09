بالأسماء.. 23 مصابا في حادث على طريق وادي العلاقى بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أصيب 23 شخصا، في انقلاب سيارة ربع نقل، اليوم السبت، على طريق وادي العلاقى بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق وادى العلاقي ووجود مصابين.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحادث أسفر عن إصابة 23 شخصا جميعهم من الأخوة السودانين، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى.

جرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

وجاءت أسماء المصابين في الحادث كالتالي: