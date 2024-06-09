تحديث مزعج من واتساب.. أصدقاؤك سيعرفون أنك متصل

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد تطبيق واتساب لطرح تحديث جديد، سيمكن المستخدمين من معرفة أصدقائهم الذين كانوا متصلين بالتطبيق قبل قليل.

وحسب موقع WABetaInfo، سيكشف التحديث من كان "متصل مؤخرا"، أو "أونلاين" بين قائمة الأشخاص المتاحين على واتساب لكل مستخدم.

ويمثل التحديث الجديد مشكلة لمن يحبون الخصوصية، ويفضلون عدم إظهار حالتهم على التطبيق.

وستهدف واتساب من هذا التحديث، زيادة معدلات المحادثات الجديدة من خلال إظهار المستخدمين النشطين، لجميع من يحتفظون بأرقامهم، لتشجيع المستخدمين للدردشة مع أناس لم يتحدثوا معهم من قبل.

وستظهر للمستخدم قائمة "من كان متصلا بالتطبيق مؤخرا"، بين قائمة الاتصال الخاصة بالمستخدم.

وذكر الموقع أن التحديث الجديد من واتساب في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن التحديث اختياري، ولا يُظهر كل الأشخاص المتصلين بالإنترنت في تلك اللحظة المحددة.