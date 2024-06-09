رسالة من أب.. خطاب مهم لوزير التعليم قبل 24 ساعة على انطلاق امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

وجَّهَ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى طلاب وطالبات الثانوية العامة، قبل انطلاق الامتحانات رسميًّا غدًا الإثنين.

وقال حجازي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأحد: " أبنائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أتوجه إليكم برسالة من القلب قبل انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة، كأب وليس كمسؤول؛ ثقوا في قدراتكم، واحرصوا على الاجتهاد أثناء المراجعة والتركيز أثناء إجابة الامتحانات، وابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائل تشتيت أخرى".

وخاطب الوزيرُ الطلابَ قائلاً: مستقبلكم لا يتوقف عند مجرد اجتياز اختبارات الثانوية العامة؛ فالنجاح في الحياة له سبل شتى ولا يرتبط إطلاقًا بمجرد النجاح في الامتحانات، واعلموا أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والدولة وجميع أجهزتها حريصة على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان وخروج الامتحانات بأفضل صورة.

وطالب حجازي الطلاب بالحرص على حضور المراجعات النهائية المجانية التي تنظمها الوزارة على مستوى المحافظات، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وتابع وزير التربية والتعليم: "أبنائي وبناتي الطلاب، ضعوا نصب أعينكم النجاح والتفوق، واعلموا أن الاجتهاد هو سبيلكم لمستقبل أفضل، اجتهدوا خلال الفترة الحالية واجتهدوا أيضًا بعد الامتحانات في المجال المناسب لقدراتكم ومواهبكم، وليس المجال المناسب لدرجاتكم في الامتحانات".

وخاطب حجازي المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، قائلاً: "زملائي المعلمين المشاركين في الامتحانات، ثقتي فيكم بلا حدود، في بث روح الطمأنينة لدى أبنائي الطلاب أثناء الامتحانات وتحقيق أقصى سبل الراحة لهم والتعامل معهم بروح الأبوة".

واختتم الوزير بمخاطبة أولياء الأمور، قائلاً: "أعزائي أولياء الأمور، نقدر جهودكم ووقوفكم إلى جانب الأبناء وما تمرون به من ظروف تترقبون فيها حصاد التعب والجهد والسهر مع أبنائكم. نرجو منكم توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات، وأتمنى منكم الالتزام بعدم الوجود أمام اللجان أثناء عقد الامتحانات".