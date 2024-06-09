فطارك معانا يوم عرفة.. 100 ألف أسرة تستفيد من المبادرة "2 كجم لكل أُسرة" -تفاصيل وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدء توزيع لحوم بلدية خلال العشر الأوائل من ذي الحجة 1445هـ، للعام الثاني على التوالي، في إطار مبادرة "فطارك معانا يوم عرفة"، التي أعلن بيت الزكاة والصدقات خلالها ذبح 1000 عجل بلدي؛ لتوزيع لحومها على الأُسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وبخاصة في المحافظات الحدودية.

وأكد بيت الزكاة والصدقات، في بيان له اليوم الأحد، انطلاق أولى قوافل مبادرة "فطارك معانا يوم عرفة"، أمس، لتوزيع 2 كيلوجرام لحوم بلدية على الأُسر الأكثر احتياجًا في محافظات: الإسكندرية، البحيرة، قنا، أسوان، الغربية، الدقهلية، السويس، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد.

وتستهدف المبادرة توزيع 2 كيلوجرام لحوم صدقات على ما يقارب من 100 ألف أسرة مستحقة من الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، تصل إليهم قبل عيد الأضحى المبارك؛ لإدخال السرور عليهم قبل العيد، وفقًا لقواعد بيانات تم إعدادها للمستحقين، ولإفطار الصائمين من المستحقين يوم عرفة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا"، (مسند أحمد).

كانت لجنة شرعية وبيطرية من بيت الزكاة والصدقات قد اختارت وفحصت العجول البلدية للتأكد من سلامتها وجودتها قبل عملية الذبح، ومن المقرر أن ينتهي توزيع لحوم الصدقات على المستحقين يوم السبت المقبل، الذي يوافق يوم عرفة؛ لكي يتمكن الصائمون من تناولها في إفطار ذلك اليوم.