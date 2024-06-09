شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب: العملية العسكرية بالنصيرات حلقة مفزعة لجرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن العملية العسكرية للقوات الاسرائيلية والتى استخدمت فيها كافة أنواع الاسلحة ضد المدنيين العزل فى مخيم النصيرات تدل بشكل منقطع النظير أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ارتكبت كافة الجرائم التى يعاقب عليها القانون الدولى الإنسانى، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وهى: جرائم الحرب ، والإبادة ، والجرائم ضد الانسانية فقد ادت تلك العملية الى استشهاد المئات منن المدنيين ومثلهم من الجرحى والمصابين .

وتابع كريم درويش أن الحكومة الاسرائيلية تضم غلاة المتطرفين والمتشددين والمرتعشين على مستقبلهم السياسى؛ فقد فقدت رشدها وعلى الدول التى مازالت تدعم تلك الحكومة ان تدرك ذلك وإنها بدعمها لتلك الحكومة اللا مسئولة فانها تدمغ ذاتها بهذا الوصف الذى لا يتسق مع المسئولية الدولية للدول القائدة للنظام الدولى الراهن .

وأردف درويش إلى أن القضية الفلسيطنية مستمرة منذ أشهر على أولويات السياسات العالمية وبات الضمير العالمى الحر مقتنعاً بعدالة القضية الفلسطينية وحل الدولتين ورغم الآلة الاعلامية الإسرائيلية فإن الدماء الفلسطينية التى روت دماء القطاع واستهداف الصحفيين وموظفى الانوروا شاهدة على عدالة تلك القضية التاريخية .

واختتم درويش أن مصر تقود زخماً متعدد المسارات كقائد للسلام فى المنطقة مابين دورها فى عملية التفاوض لوقف دائم لاطلاق النار، واستمرار الدور السياسى والامنى فى هذا الشأن ناهيك للمسار الثانى المتعلق بقيادة زخم مماثل فى كافة المحافل البرلمانية والأممية مع شقيقاتها من الدول العربية والدول المحبة للسلام، ومسار تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطينى الابى القابض على التراب الوطنى الفلسطينى.