شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن خطة الوزارة لتأهيل الطلاب لسوق العمل الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، تعزيز المناهج الدراسية في التعليم العالي، في ضوء مراجعة شاملة لتقرير مستقبل الوظائف عام 2023، وذلك بتضمينها كل ما يساعد علي تحديث وتكييف محتوى المناهج الدراسية مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلي الارتقاء بالمهارات وإعادة اكتسابها ويتضمن أهم المبادرات التي تزيد الخريجين الحاليين بالمهارات اللازمة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحـث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع " الشباب والذكاء الاصطناعى - الفرص والتحديات".

ولفت "عاشور" إلي أن إمتلاك مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي تزيد من فرصة التوظيف لصاحبها بنسبة 60% وذلك بناء علي المهارات الأكثر أهمية بناء علي استبيان الشركات خلال الأعوام القليلة السابقة.

جدير بالذكر، أن تقرير اللجنة البرلمانية أشار إلى أنه فى ظل ما يشهده العالم من تحولات عدة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، والتى ألقت بظلالها على مختلف الدول، برزت مصطلحات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى كجزء رئيس من هذه التحولات، فلم يعد التحول الرقمى رفاهية يمكن الاستغناء عنها فى الوقت الحالى، خاصة بالنسبة للمؤسسات والهيئات التى تتعامل مباشرة مع الجمهور، والتى تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها، وتسهيل وصولها للمواطنين، ويتجاوز مفهوم التحول الرقمى استخدام التطبيقات التكنولوجية ليصبح منهجا وأسلوب عمل يجمع المؤسسات الحكومية؛ ليصبح تقديم الخدمات أسهل وأسرع، ليعزز من أدائه ما يشهده مجال الذكاء الاصطناعى من تطورات عدة ستأتى بعالم مختلف فى أسواقه، وفى مدارسه ومناهج تعليمة، وعلاقات الأفراد الذين يعيشون فيه.