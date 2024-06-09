شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يطالب بحماية حق "الأداء العلنى" للممثل ضمن حماية الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مجال الذكاء الاصطناعي، وقال عقب انتهاء كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني: "سعدت جدا لما الوزير قالت حق الأداء العام لأنه معمول به في الخارج بمعظم دول العالم، ويجب أيضا مراعاة حق الأداء العلنى كذلك للممثل أيضا، كما يتم مراعاته للمؤلف والمبدع، وذلك في إطار الحديث عن حماية الملكية الفكرية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملةـ الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات)".

وتابع الفخراني في حديثه عن الذكاء الاصطناعي، قائلا: "أكل عيشنا كفنانين يعتمد على علاقتك بالجمهور وليس بالوزير ولا الدولة.. حبك الجمهور صرت نجما كبيرا مابحبكش لو كنت مين، فدلوقتي لو حد عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لأى فنان وبطبيعة البشر بيحبوا السلبى، لذلك القانون يجب أن يكون فيه جزء يراعي ليس بعد وقوع الحدث لكن من قبله يتشاف ويتخذ معه موقف أيضا".