الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم النصيرات إلى 274 قتيلا و698 مصابا حالة بعضهم حرجة

اعلنت وزارة الصحة بغزة، "ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم النصيرات إلى 274 شهيدا و698 مصابا حالة بعضهم حرجة".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "تحرير 4 أسرى إسرائيليّين من النصيرات"، وسط قطاع غزة، بعد قصف جويّ وبريّ وبحريّ عنيف على المنطقة.
وفي وقت سابق، أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تعليقًا على استعادة الجيش الإسرائيلي 4 أسرى في غزة، بعد ارتكابه مجزرة في النصيرات، "أنّنا نعمل على إعادة جميع المختطفين إلى بيوتهم"، مشيرًا إلى أنّ "عمليّة تحرير المختطفين الأربعة في النّصيرات، ستُسجَّل في كتب التّاريخ، لكنّها لم تكن دون ثمن"، في إشارة منه إلى مقتل وإصابة جنود خلال العمليّة.
وأعلن "أنّنا سنعيد المختطفين كافّة بهذه الطّريقة أو بأي طريقة أخرى"، لافتًا إلى أنّ "الفاصل بين النّجاح والفشل كان شَعرة، وعرفت ذلك، ولكنّي وافقت على العمليّة لأنّي أثق بالجيش". وشدّد على أنّ "حركة حماس ترتكب جرائم حرب في كلّ يوم، ولكن جنودنا يعملون لتحقيق النّصر على هؤلاء الإرهابيّين".
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