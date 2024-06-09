حاكم مقاطعة زابوروجيه: الهجمات الصاروخية الأوكرانية باتجاه القرم تهدد محطة زابوروجيه النووية

اشار حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، الى إن "الهجمات الصاروخية الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم تشكل تهديدا لمحطة زابوروجيه النووية".

وأضاف على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، "لسوء الحظ فإن من الواضح أن المحطة تقع في منطقة الخطر، لأن الصواريخ التي تطير في اتجاه القرم، مثل، صواريخ Storm Shadow التي تطير فوق المحطة – وفي حالة فقدانها مسارها أو إذا قمنا بإسقاطها فهي ستسقط على المحطة... إنها تهديد في أي حالة من الأحوال. وفي هذه الحالة تتم إزالة جميع وسائل الحماية تقريبا. إذا ضرب مثل هذا الصاروخ الخطير مفاعلا نوويا، فمن الصعب بالنسبة لي التنبؤ بالعواقب المحتملة له".

واوضح أن "الصواريخ التي تطلقها القوات الأوكرانية في اتجاه المناطق الجنوبية الروسية، تطير فوق محطة زوبوروجيه النووية وتهددها أمنيا بشكل كبير"، لافتا الى انني "لا أخيف أحدا، لكن ما هو الضمان أن ذلك لن يلحق الضرر بالمفاعل النووي؟"، مضيفا أن الجانب الروسي يعمل ما بوسعه لحماية المحطة النووية.