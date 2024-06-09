وكالة مهر: مجلس صيانة الدستور وافق على 6 اسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية بينهم جليلي وقاليباف

أفادت وكالة "مهر" الايرانية نقلا عن مصادر بإن علي رضا زاكاني، وسعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وحجة الإسلام مصطفى بورمحمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بزشكيان، قد تم تأهيلهم من قبل مجلس صيانة الدستور وتمت الموافقة عليهم.

والجدير ذكره انه المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور طحان نظيف قد اعلن انه ارسل مجلس صيانة الدستور نتائج دراسة اهلية المرشحين للإنتخابات الرئاسية الى وزارة الداخلية.

واضاف :"مع الانتهاء من التحقق في اهلية المرشحين للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في مجلس صيانة الدستور، تم إرسال قائمة المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية".