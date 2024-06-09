اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه الحاقاً لبلاغنا الصادر بتاريخ 29-5-2024، حول توقيف مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عصابة يقوم أفرادها باستدراج الضحايا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغية سلبهم مقتنياتهم بقوة السلاح، وهم كل من:
- ا. ك. (من مواليد عام 2001، لبناني)
- ج. ك. (من مواليد عام 1999، لبناني)
- خ. ن. (من مواليد عام 1991، لبناني)
- ه. ن. (من مواليد عام 1998، لبناني)
اضاف البيان "لذلك، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورتهم، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم، الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في مجمع قوى الأمن الدّاخلي في حارة صيدا _ تلّة مار الياس، أو الاتّصال على أحد الرَّقمين: 754308-07 – 729147-07، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن عممت صور أفراد عصابة أقدموا على استدراج ضحاياهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغية سلبهم مقتنياتهم بقوة السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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