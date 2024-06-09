فضل الله غادر إلى السعوديَّة لأداء مناسك الحج

غادر العلامة السيِّد علي فضل الله، إلى السعوديَّة، لأداء مناسك الحج على رأس وفد من المؤسسة. ومن المقرر أن يلتقي عدداً من الوفود والشخصيات والقيادات والحملات الى الحج الآتية من الدول العربيَّة والإسلاميَّة ودول الاغتراب، كما سيلتقي رؤساء بعثات بعض المراجع الدينية.

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