"حزب الله": استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم وموقع السماقة بالأسلحة المناسبة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:50) من بعد ظهر يوم الأحد 9-6-2024 التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة، مما أدى إلى تدميرها".

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، عن "استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".