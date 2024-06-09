وفاة أول حالة من الحجاج المصريين أثناء أداء مناسك حج 1445

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

توفي أحد الحجاج من أبناء محافظة المنيا، في الأراضي المقدسة عقب توجهه لأداء فريضة الحج، لتعد تلك هي حالة الوفاة الأولى من الحجاج المغادرين من مصر.

وقال مصدر بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن حالة الوفاة لشخص يدعى "خالد حسن عبد الصمد" 65 سنة، مقيم بقرية أبا البلد، التابعة لمركز مغاغة شمالي المحافظة، وكان قد غادر ضمن رحلة الجمعيات الأسبوع الماضي، وجرى إخطار المديرية بحالة وفاته المفاجئة، وجرى دفنه بالبقيع بعد إبلاغ أسرته.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعلن أمس السبت، عن مغادرة الفوج الأخير لحجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة من إجمالى 45 فوجاً لهذا العام 1445، وضمت الأفواج 268 حاجاً و6 مشرفين، متمنياً عودة جميع الحجاج سالمين بعد أداء مناسك الحج .

وأكد المحافظ على أن كافة الأجهزة المعنية وفي مقدمتها مديرية التضامن الاجتماعى عملت منذ بداية تفويج الحجاج على تسخير كل الإمكانات المتاحة و اختيار أماكن إقامة مميزة بالمملكة العربية السعودية و تيسير الإجراءات الطبية والوقائية و تقديم الإرشادات للتوعية الصحية والدينية لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بشكل صحيح وآمن خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.