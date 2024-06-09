سوليفان: الوقف الشامل لإطلاق النار هو الطريقة الفعالة لإنقاذ جميع الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الطريقة الفعالة لإنقاذ جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، ستكون عن طريق التوصل لوقف شامل لإطلاق النار.

وأوضح سوليفان، أن الطريقة الفعالة لإنقاذ جميع الأسرى المحتجزين ستكون عن طريق هي الصفقة التي أفصح عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي التي قبلتها إسرائيل وتنتظر واشنطن رد حماس عليها.

وعقب إعلان حماس، النظر بإيجابية للمقترح المقدم من الإدارة الأمريكية لكنها قالت لاحقًا إن الاتفاق لا يتضمن خطة جدية تضمن خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ولا تضمن وقف إطلاق النار.