المكتب الإعلامي بغزة: جنود إسرائيليون تنكروا في هيئة نازحين بمجزرة النصيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

صرح المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت 89 منزلًا ومبنى سكنيا مأهولا بالسكان خلال مجزرة الاحتلال في النصيرات.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيانه، أنه من بين إجمالي 274 شهيدًا يوجد 64 طفلًا و57 امرأة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت سيارتين مدنيتين في ارتكاب مجزرة النصيرات، مشيرًا إلى أن الجنود الإسرائيليون الذين شاركوا في مجزرة النصيرات تنكروا بهيئة نازحين.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي، أن قوات الاحتلال استخدمت عشرات من الطائرات الحربية والمسيرة خلال هجوم مجزرة النصيرات.

وطالب المكتب الإعلامي، الإدارة الأمريكية بوقف إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ والقنابل، قائلًا إن "جريمة الإبادة الجارية في غزة تؤكد على المبدأ الاستئصالي الذي يتم تنفيذه ضد شعبنا".