بنك التعمير والإسكان يفتتح أحدث فروعه بأكتوبر لتحقيق الانتشار الجغرافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك التعمير والإسكان افتتاح أحدث فروعه فرع "مينا جاردن" بالمركز التجاري بكمبوند مينا جاردن بمدينة 6 أكتوبر ضمن سلسلة فروعه المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية ضمن خطته للتوسع الجغرافي تماشياً مع سياسة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي.

وبحسب بيان للبنك اليوم، جاء ذلك بحضور حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، ووليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع والتمويل العقاري والمهندس مصطفى بدوي رئيس الشؤون الهندسية والإسكان والمشروعات القومية ومدحت رضوان رئيس المناطق والفروع ومسؤولي من قيادات البنك.

ويتبنى البنك، وفق البيان، خطة توسعية تستهدف تغطية مختلف المحافظات وتعزيز تواجده بالقرب من قاعدة كبيرة من العملاء الحاليين والمرتقبين، مع تقديم أفضل مستويات الخدمة المصرفية لهم، ليصل عدد الفروع إلى 100 فرع، وزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى أكثر من 440 ماكينة، مع تجهيز وتهيئة الفروع الجديدة وفقاً لأرقى المستويات الهندسية والإنشائية، وبأحدث التقنيات المصرفية التكنولوجية لتقديم خدمات مصرفية تنافسية وبأعلى درجة من الجودة والكفاءة.

ويتضمن فرع "مينا جاردن" بمدينة 6 أكتوبر مركزاً لخدمة كبار العملاء HDB Royal، وذلك لتقديم خدمات مميزة لتلك الشريحة والوفاء بمتطلباتهم بجودة واحترافية عالية فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية وغير المالية لمساعدتهم على إدارة أموالهم على الوجه الأمثل، بحسب البيان.

وقال حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك يعمل على مواصلة واستكمال تطبيق خطته التوسعية على المستويين الجغرافي وتطوير الأعمال.

وأكد على مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة التي يتمتع بها في السوق المصرفي المصري كبنك تجاري شامل يقدم مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وذلك بجانب ريادته في مجال التنمية العمرانية لمدة تصل إلى ٤٥ عاماً.

وأضاف غانم أن البنك يحرص على مواصلة استهداف وتعزيز أنشطته وخدماته المصرفية والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، مع طرح منتجات وحلول مصرفية مبتكرة مرتكزة على دراسات وتحليلات معمقة للسوق المصرفي بهدف تدعيم مركزه التنافسي وزيادة الحصة السوقية له بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفي ومبادئ المنافسة، مع تعظيم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة والمتابعة المستمرة لتطبيق كل ما يستجد في السوق المصرفي العالمي والمحلي لضمان تحقيق نمو مستدام للبنك.