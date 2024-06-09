مرتب 25 ألف جنيه.. ماذا فعل سفاح التجمع خلال 3 سنوات قضاها في بورسعيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

يُواصل "الخليج 365" نشر ما أدلى به "كريم.م.س" والمُلقب بـ سفاح التجمع، من اعترافات تفصيلية في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، والمتهم فيها بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث.

وروى سفاح التجمع باعترافاته أمام جهات التحقيق تفاصيل انتقاله للعيش مع زوجته "لبنى" في بورسعيد قائلا: "لقينا مدرسة دولية جديدة بتفتح في بورسعيد وعايزة مدرسين أجانب فرحت أنا ومراتي وعملنا المقابلة ونجحنا وكان المرتب 25 ألف جنيه شهريا لكل واحد فينا، وكان الكلام ده تقريبا في آخر سنة 2018، وكان لينا خصم 50% لمصاريف ابننا والشقة على حسابهم وقعدنا في بورسعيد 3 سنين".

وأضاف سفاح التجمع: "كانت حياتنا مستقرة شغل وجنس ومخدرات، وأنا اللي مهتم بابننا وبعدها قالت لي إنها زهقت وعايزة ترجع القاهرة وأنا رفضت لأني كنت مبسوط في بورسعيد وحياتي مستقرة، وسابتني ورجعت على القاهرة وأجرت شقة لوحدها" - شك في خيانة زوجته بعد ذلك واتخذ إجراء قانوني وحصلت على براءة طبقا لما جاء في أقواله.

وتابع حديثه: "أنا قررت أثبت لها إني مش محتاج ليها وعملت علاقات مع ستات كتير ومع أي واحدة بقابلها وبصورهم وأقمت علاقات مع 3 سيدات في بورسعيد لحد لما استلمت شقتي في التجمع وانتقلت ليها في يناير 2023، وكملت، كنت بجيب بنات في الشقة ومارست معهم الرذيلة واتعرفت على بنات كتير ومارست الرذيلة مع بنات أكثر، كل ده عشان لما أتقابل معاها أوريها إني مش محتاج ليها وأثبت لها إني راجل وإن الشغف اللي كان بيحصل معاها في تصوير العلاقة الجنسية كنت بعمله مع أي حد وإني مش محتاج ليها في حاجة وكنت عايز أثبت لنفسي إني لسه كويس وإن الستات عايزاني ويتمنوا أكون معاهم، وكنت بتضايق تاني لما أشوفها على إنستجرام وتيك توك".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

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