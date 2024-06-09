بالمخالفة للقانون.. ضبط مالك مطبعة لقيامه بطباعة المطبوعات التجارية بدون تفويض بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مالك مطبعة بالقليوبية؛ لقيامه بطباعة المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة بنها أول بالقليوبية) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على (50 ألف نسخة تجارية "ملصقات علب كارتونية "بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون).

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.