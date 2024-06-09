برلمانية: مبادرات التحالف الوطنى ساهمت وبقوة فى دعم الفئات الأولى بالرعاية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب أن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهمت وبقوة في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لمواجهة أعباء الحياة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه لم تقتصر جهود التحالف الوطني على المبادرات الاقتصادية والمساعدات النقدية بل امتدت للمشاركة في الجهود التنموية من أجل رفع مستوى التعليم والصحة العامة وانتهاء بدعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية، إلى جانب التفاعل مع الأحداث الجارية مثل دعم الشعب الفلسطينى وغيرها من القضايا العاجلة، فضلا عن دعم الفئات الأولي بالرعاية وعلي رأسها ذوي الهمم والشباب.

وأشارت النائبة مايسة عطوة أن وجود التحالف الوطنى ساهم في أن يكون آلية يمكن من خلالها تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائى وأن تساهم تبرعات المساهمين فى إحداث تغيير حقيقى ومستدام، للفئات الأولى بالرعاية.

وقالت النائبة مايسة عطوة أن هناك جهود كبيرة يبذلها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي في تقديم الدعم والمساعدة للأسر والأشخاص الأكثر احتياجا في كافة المحافظات، حيث تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.