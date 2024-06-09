قوى الامن: توقيف مواطن في النبطية لحيازته حبوبا مخدّرة وكمية من حشيشة الكيف

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بانه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، ونتيجة عمليات المتابعة التي أجرتها شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحدهم في محلة النبطية ويدعى م. أ. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)".

ولفتت الى انه "بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة النبطية، وبتفتيشه ضبطت بحوزته 60 حبة مخدّرة نوع كبتاغون، وكمية من مادة حشيشة الكيف. سُلم الموقوف إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء".