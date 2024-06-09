سيزار المعلوف دعا للتعويض على اهالي الجنوب والمرفأ: بالوحدة الوطنية فقط نحمي لبنان

اشار النائب السابق سيزار المعلوف الى اننا "نشكر دولة اسرائيل على جرائمها كونها نجحت بجعل فلسطين القضية الاولى عالمياً، ونقول لحكومة تصريف الاعمال واجب وطني ومقدس التعويض على عوائل الشهداء واهالي الجنوب الابطال والمدافعين عن ال ١.٤٥٢ كم٢، والتعويض ايضاً وباسرع وقت ممكن عن اهلنا في مدينة بيروت وضحايا انفجار ٤ اب الابرياء الذين ما زالوا ينتظرون الحقيقة الكاملة والمحاكمة العادلة للفاعلين والمقصرين".

وسأل المعلوف في تصريح له، "من يخرق ١٧٠١، من كان يهدد لبنان كل يوم و يتوعد لبنان بالعصر الحجري قبل اجتياح غزة، من فجر مرفأ بيروت و عاد و تراجع بعد الفاجعة الكبرى، نقول لمن يدعون السيادة في لبنان اذا كانت ذاكرتكم قصيرة إنها دولة اسرائيل المغتصبة والمحتلة لأرضنا والمصنفة دولياًً بحرب الإبادة على حدودنا، والأفضل لكم أن تتوحدوا بموقف وطني واحد لحماية لبنان وان تضعوا خلافاتكم السياسية جانباً، بالوحدة الوطنية فقط نحمي لبنان، فرّق تسد و الاتحاد قوة و كفى جهلاً وغباءً".