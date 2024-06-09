انقاذ مواطنة جراء سقوطها في وادي شلال يحشوش

انقذ عناصر من الدفاع المدني مواطنة اثر سقوطها في وادي شلال يحشوش وقد انطلق العناصر لتنفيذ المهمة عند الساعة ١٢:٣٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/٠٩ وواصلوا السير وسط المنحدرات المنزلقة لغاية الساعة ١٥:٣٠ إلى أن تمكنوا من انقاذها.

وبحسب الدفاع المدني، تبين أنها مصابة بكسر في رجلها اليمنى جراء سقوطها في وادي شلال يحشوش-كسروان. وقد واجه العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة ابرزها وعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي اصيبت فيه. كما عملوا على نقلها الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل للمعالجة.