انقاذ مواطنة جراء سقوطها في وادي شلال يحشوش

انقذ عناصر من الدفاع المدني مواطنة اثر سقوطها في وادي شلال يحشوش وقد انطلق العناصر لتنفيذ المهمة عند الساعة ١٢:٣٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/٠٩ وواصلوا السير وسط المنحدرات المنزلقة لغاية الساعة ١٥:٣٠ إلى أن تمكنوا من انقاذها.
وبحسب الدفاع المدني، تبين أنها مصابة بكسر في رجلها اليمنى جراء سقوطها في وادي شلال يحشوش-كسروان. وقد واجه العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة ابرزها وعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي اصيبت فيه. كما عملوا على نقلها الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل للمعالجة.
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