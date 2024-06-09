الدفاع البريطانية: ادعاءات الحوثيين باستهداف مدمرة بريطانية في البحر الأحمر غير صحيحة

اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية، أن "ادعاءات الحوثيين باستهداف مدمرة بريطانية في البحر الأحمر غير صحيحة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على مجزرةِ مخيمِ النصيراتِ في قطاعِ غزةَ يومَ أمس، نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ المدمرةَ الحربيةَ البريطانيةَ (دايموند) في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ البالستية وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله".
كذلك أعلنت القوات، أن "القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذوا عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ ضدَّ سفينتينِ تابعتينِ لشركاتٍ انتهكتْ قرارَ حظرِ الوصولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وهما: سفينةُ ( Norderney) وقدْ أصيبتْ إصابةً مباشرةً بفضلِ اللهِ ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها، وسفينةُ ( MSC Tavvishi ) وذلكَ في البحرِ العربيِّ وقدْ أصيبتْ إصابةً مباشرةً".
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