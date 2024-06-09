الداخلية الإيرانية تعلن 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية.. واستبعاد أحمدي نجاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اليوم الأحد أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 ، ليس من بينهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

الانتخابات في إيران

والمرشحون الستة هم : مصطفى بور محمدي، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي ، ومسعود بزشكيان .. حسبما ذكرت وكالة (تسنيم) الإيرانية نقلا عن محسن إسلامي المتحدث باسم لجنة الانتخابات.

كما خلت القائمة من أسماء بارزة سبق لها وأن أعلنت ترشحها ، من بينها علي لاريجاني الرئيس السابق لمجلس الشورى الإيراني ، وعبدالناصر همتي رئيس البنك المركزي الإيراني السابق وغيرهم.

وكان مجلس صيانة الدستور قد بدأ يوم الثلاثاء الماضي جلسات دراسة أهلية المرشحين للدورة الـ14 من الانتخابات الرئاسية ، حيث انجزت عملية دراسة طلبات 80 شخصاً سجلوا للانتخابات الرئاسية.

وتم تحديد يوم 28 يونيو لانتخاب رئيس جديد لإيران عقب مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله مع وزيرالخارجية حسين أمير عبداللهيان وعدد آخر من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد يوم 19 مايو الماضي.