لافروف يعلق على تلقي الغرب إشارة بوتين بشأن احتمال تسليم أسلحة روسية لدول أخرى

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن الغرب تلقى إشارة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن احتمال تسليم أسلحة روسية إلى دول أخرى في العالم، موضحًا أنها كانت مسموعة ومفهومة.

ونقلت وكالة "سبوتنك" عن لافروف قوله:"ليس لدي شك في أنهم سمعوا،وليس لدي شك في أنهم سيفهمون،لا يزال هناك أشخاص يعرفون كيفية التحليل، ولا يشاركون في التصعيد من أجل إرضاء ناخبيهم".

ولفت إلى أن المسئولين الفرنسيين ينكرون وجود مدربين تابعين لباريس في أوكرانيا،وهو أمر غير صحيح، وفرنسا تعرف ذلك.

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين،أمام منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي،إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعني المشاركة المباشرة للدول الغربية في الحرب ضد روسيا.