شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة الشيوخ توصى بضرورة تفعيل المنتج السياحى "العمرة بلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم بالمنتج السياحي الجديد، والذى أطلقته وزارة السياحة ويحمل اسم "العمرة بلس"، بهدف زيادة معدلات الاستقطاب السياحي بالنسبة لحركة السياحة الدينية في مصر.

وأكد الكاتب الصحفي محمود مسلم أهمية هذا المنتج السياحي للغاية لتعزيز السياحة الروحانية في مصر، لافتا إلي أن هذا المنتج يستهدف تنظيم برامج سياحية متكاملة تتيح للمعتمرين بالسعودية زيارة مصر والمواقع الأثرية الإسلامية سواء قبل أو بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، لاسيما في ظل المدة الزمنية القصيرة للمسافة بين مصر والسعودية والتى لاتتعدى ساعتين عن طريق النقل الجوي .

وشدد النائب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة البرلمانية على ضرورة اكتمال الرؤية حول تطوير السياحة الروحانية فى مصر، مشيرا إلي أن برنامج" العمرة بلس" سيحظى بترحاب من قبل المعتمرين من دول جنوب شرق أسيا لأهتمامهم الشديد بمساجد آل البيت والتى شهدت تطويرا كبيرا فى الفترة الماضية.

مشيرا إلي جهود التطوير التى قدمتها الحكومة المصرية لإعادة الحياة والروحانية لمساجد آل البيت "سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة ".

من جانبها أكدت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار الدور المبذول بهدف رفع معدلات السياحة الوافدة إلي مصر، وذلك من خلال إطلاق تأشيرة متعددة الدخول، وكذلك تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لبعض الجنسيات التي تقوم بزيارة المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأشارت إلي إطلاق برنامج "العمرة بلس "ونتشاور مع شركائنا بالمملكة العربية السعودية حول هذا المنتج، لافتة إلي ترحاب الجانب السعودي بهذا المنتج السياحي، خاصة فى ظل النهضة التى تشهدها السعودية فى ملف السياحة الروحانية.