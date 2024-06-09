القسام: الجيش الاسرائيلي قتل 3 أسرى أحدهم أميركي خلال عملية تحرير الأسرى الأربعة في مخيم النصيرات

اعلنت كتائب "القسام" بان الجيش الاسرائيلي قتل 3 أسرى أحدهم أميركي خلال عملية تحرير الأسرى الأربعة في مخيم النصيرات بوسط غزة.
وتوجهت كتائب "القسام" للإسرائيليين بالقول: "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا والوقت ينفد".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "تحرير 4 أسرى إسرائيليين من النصيرات"، وسط قطاع غزة بعد قصف جويّ وبريّ وبحريّ عنيف على المنطقة أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.
ولفت إلى أنّ "الأسرى الأربعة المحررون من النصيرات هم نوعا أرغماني وألموع مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف"، مشيرًا إلى أنّ "الوضع الصحي للمحررين الأربعة جيد وتم نقلهم للفحص الطبي في مستشفى تل هاشومير".
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