مستشار الأمن القومي الأميركي: قدمنا دعماً لإسرائيل في تحديد موقع الأسرى في غزة ولكن لم نشارك في العملية على الأرض

اعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لـ "CNN" بانه قدمنا دعماً لإسرائيل في تحديد موقع الأسرى في غزة، ولكن لم نشارك في العملية على الأرض. وتابع "الفلسطينيون ونحن جميعا بحاجة إلى الصفقة، ويجب الضغط على حماس لتحقيق ذلك".

ولفت مستشار الأمن القومي الأميركي الى اننا نريد وقفا لإطلاق النار، لكن ذلك لن يتحقق دون موافقة حماس على الصفقة، ونحن ندعم إسرائيل في استعادة الاسرى من غزة منذ أشهر، وليس فقط خلال هذه العملية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "تحرير 4 أسرى إسرائيليين من النصيرات"، وسط قطاع غزة بعد قصف جويّ وبريّ وبحريّ عنيف على المنطقة أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.

ولفت إلى أنّ "الأسرى الأربعة المحررون من النصيرات هم نوعا أرغماني وألموع مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف"، مشيرًا إلى أنّ "الوضع الصحي للمحررين الأربعة جيد وتم نقلهم للفحص الطبي في مستشفى تل هاشومير".