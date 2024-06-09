نائب وزير الخارجية الصيني: أميركا تثير سباق تسلح بتحركاتها في بحر الصين الجنوبي

اشار نائب وزير الخارجية الصيني سون وي دونغ الى إن الولايات المتحدة تشكل أكبر خطر أمني في بحر الصين الجنوبي، إذ أن انتشارها العسكري في المنطقة يزج بها في "دوامة سباق تسلح".

واوضح سون في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الصينية بعد حضوره اجتماعا رفيع المستوى حول التعاون في شرق آسيا في لاوس، بانه "في الوقت الحالي، يأتي الخطر الأمني ​​الأكبر في بحر الصين الجنوبي من خارج المنطقة". ولفت الى أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة "تعزز الانتشار العسكري والإجراءات العسكرية في بحر الصين الجنوبي، وتثير وتصعد النزاعات والتناقضات البحرية، وتضر بالحقوق والمصالح المشروعة للدول المطلة على البحر".

واعتبر سون إن تحرك الولايات المتحدة لنشر أنظمة صاروخية متوسطة المدى هناك "يجر المنطقة إلى دوامة سباق التسلح، ويضع منطقة آسيا والمحيط الهادي بأكملها تحت ظل الصراعات الجيوسياسية". وأضاف أن الصين ملتزمة بإدارة النزاعات بشكل مناسب مع الأطراف في بحر الصين الجنوبي من خلال الحوار.

وصارت منطقة بحر الصين الجنوبي ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى نقطة اشتعال محتملة بين واشنطن وبكين بسبب مناوشات بحرية في الآونة الأخيرة بين الصين والفلبين، حليفة الولايات المتحدة.

وذكرت الفلبين خلال اجتماع مع الولايات المتحدة في نيسان إنها عازمة على تأكيد حقوقها السيادية في بحر الصين الجنوبي، متهمة الصين بتصعيد "مضايقاتها" للفلبين.