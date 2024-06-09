إعادة فتح مطار أكسوم في إثيوبيا بعد أكثر من ثلاث سنوات على إغلاقه

أعلن تلفزيون تيغراي المحلي، عن إعادة "فتح مطار أكسوم الإثيوبي الأحد أمام الرحلات التجارية، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على إغلاقه خلال الحرب في تيغراي".

وأكد التلفزيون، أنه "سيبدأ المطار اليوم الأحد تشغيل رحلات منتظمة بعدما خضع لأعمال ترميم وبناء استمرت أكثر من ستة أشهر".

واستؤنف تسيير الرحلات التجارية إلى تيغراي في كانون الثاني 2023 مع شركة الخطوط الجوية الإثيوبية. وتجري الرحلات بين العاصمة الاثيوبية أديس أبابا وميكيلي عاصمة تيغراي.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أسفرت الحرب في تيغراي بين القوات الموالية للحكومة و"جبهة تحرير شعب تيغراي" في الفترة من تشرين الثاني 2020 إلى تشرين الثاني 2022، عن مقتل نحو 600 ألف شخص، لتكون إحدى أكثر النزاعات حصدا للأرواح في العالم.

وتوقفت الحرب في تشرين الثاني 2022 بعد توقيع اتفاق سلام في بريتوريا في جنوب إفريقيا.