قطع مواطنون من عرب بلدة كفرشلان ومن عرب بلدة الفوار الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بمدينة طرابلس، إحتجاجا على الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش في بلدة بقاعصفرين في نقطته عند مدخل جبل الأربعين وإغلاق الوحدات العسكرية للطريق المؤدية إلى منطقة البحصة ومحيط القرنة السوداء في أعالي جرود الضنية، ما شكل حالة من الإستياء والغضب من قبل رعاة الغنم والمزارعين من عشائر العرب الذين اعتادوا سنوياً إرتياد تلك المناطق بقصد الرعي أو الزراعة.
وقد أعيد فتح الطريق أمام حركة السير لكن المحتجين أعادوا قطعها ما تسبب بازدحام خانق ووقوع إشكالات بين المحتجين والسائقين، ما دفع فاعليات البلدتين والجيش إلى التدخل وإعادة فتحها مجددا.
كانت هذه تفاصيل خبر عرب كفرشلان والفوار يقطعون طريق الضنية إحتجاجا على إغلاق الجيش طرقات الجرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.