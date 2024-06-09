عرب كفرشلان والفوار يقطعون طريق الضنية إحتجاجا على إغلاق الجيش طرقات الجرد

قطع مواطنون من عرب بلدة كفرشلان ومن عرب بلدة الفوار الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بمدينة طرابلس، إحتجاجا على الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش في بلدة بقاعصفرين في نقطته عند مدخل جبل الأربعين وإغلاق الوحدات العسكرية للطريق المؤدية إلى منطقة البحصة ومحيط القرنة السوداء في أعالي جرود الضنية، ما شكل حالة من الإستياء والغضب من قبل رعاة الغنم والمزارعين من عشائر العرب الذين اعتادوا سنوياً إرتياد تلك المناطق بقصد الرعي أو الزراعة.

وقد أعيد فتح الطريق أمام حركة السير لكن المحتجين أعادوا قطعها ما تسبب بازدحام خانق ووقوع إشكالات بين المحتجين والسائقين، ما دفع فاعليات البلدتين والجيش إلى التدخل وإعادة فتحها مجددا.