قداس في الذكرى 22 لإغتيال رمزي عيراني وصلوات لقيام لبنان الوطن والدولة

رفعت الذبيحة الالهية لراحة نفس رمزي عيراني في الذكرى 22 لإغتياله وذلك بدعوة من عائلته ورفاقه في "القوات اللبنانية" في كنيسة سيدة الايقونة العجائبية – دير الاباء اللعازريين – الاشرفية.

واعتبر الرئيس العام لجمعية الاباء اللعازريين الأب رمزي جريج، في عظته، ان "الانسان حين إبتعد عن الله أصبح قلبه قلب حيوان إلا ان الاخير يقتل كي يأكل بينما هناك إنسان يقتل كي يتلذذ بالقتل ويسيطر ويهيمن لأن قلبه مريض بالأنانية. لكن خلاص الانسان لا يأتي إلا من عيش المحبة، لذا يجب الا ننتقل من أن نكون ضحية الى ان نصبح جناة".

وركّز المجتمعون، في القداس، على "اهمية شهادة رمزي وعلى تأثيرها على جيل الشباب وحضهم على التضحية في سبيل لبنان"، آملبن بـ"تحقيق حلم رمزي ورفاقه شهداء المقاومة اللبنانية وآخرهم باسكال سليمان بإسترجاع الدولة وتحريرها من جلاديها والانتقال من تبعيتها الى سيادتها، من ذميتها الى كرامتها، من فسادها الى حوكمتها ومن فشلها الى نجاحها".

كذلك تمنوا "تحقيق حلم قيام لبنان كوطن لا مساحة وكدولة لا جغرافيا، وطناً لأهله لا مأوى للغرباء وغير الشرعيين".