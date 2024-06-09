دون دعوة جانتس.. نتنياهو يعقد اجتماعين لمجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعين لمجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر.

وأوضحت هيئة البث العبرية، أن الوزيرين بمجلس الحرب بيني جانتس وغادي آيزنكوت لم تتم دعوتهما لاجتماع المجلس الوزاري المصغر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، يعتزم إعلان استقالته من مجلس الحرب مساء اليوم.

ومن المقرر أن يظهر عضو حكومة الطوارئ في بيان في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد كثرة التوقعات عن انسحابه من حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي يرأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بيني جانتس.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد طالب جانتس في وقت سابق اليوم، بالانسحاب من حكومة نتنياهو التي وصفها بـ "المجنونة".