صورة الأسبوع.. النجم الذي مات منذ 1000 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - ما هو: سديم السرطان (ويُسمى أيضًا M1)، وهو من بقايا المستعر الأعظم

المكان: على بعد 6500 سنة ضوئية في كوكبة الثور

تجمع هذه الصورة المركبة الجديدة بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) ومرصد شاندرا للأشعة السينية لتكشف المزيد عن النجم النيوتروني الكثيف الموجود في مركز أحد ألمع بقايا المستعر الأعظم في سماء الليل.

سديم السرطان هو ما تبقى من نجم ساطع. في عام 1054 بعد الميلاد، شاهد سكان الأرض هذا النجم لفترة وجيزة في سماء الليل أثناء انفجاره في نهاية حياته - وهو حدث يسمى المستعر الأعظم. ولفت "النجم الضيف" غير المتوقع انتباه مراقبي النجوم في جميع أنحاء العالم وربما تم تصويره على عملة بيزنطية نادرة وكذلك من قبل شعب بويبلو في تشاكو كانيون في نيو مكسيكو. وترك المستعر الأعظم خلفه نجمًا نيوترونيًا كثيفًا محاطًا بسديم من الغاز.

والتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي مؤخرًا صورة لسديم السرطان، لكن أحدث البيانات الصادرة عن تشاندرا تظهر أن النجم النيوتروني الموجود في السديم يتغير بشكل كبير بمرور الوقت. النجم النيوتروني الموجود داخل سديم السرطان هو ما يسميه علماء الفلك النجم النابض لأنه يدور حوالي 30 مرة في الثانية، ويرسل شعاعًا في كل دورة، يشبه إلى حد ما المنارة. التقط شاندرا ملاحظات متكررة لهذا الإشعاع، وهو ما يكفي لإظهار أن طاقة النجم النيوتروني قد أنتجت موجة صادمة.

تتحرك هذه الرياح عالية السرعة المكونة من المادة وجزيئات المادة المضادة عبر السديم الضخم، الذي يبلغ عرضه 11 سنة ضوئية، وفقًا لوكالة ناسا. موجة الصدمة هذه هي الحلقة التي تراها في الصورة، في حين تظهر أيضًا نفاثات من الجسيمات التي تنبعث من الأشعة السينية قادمة من قطبي النجم النابض.

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