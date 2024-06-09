طائرات مسيرة أوكرانية تلحق أضرارا بمقاتلة شبحية روسية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

ضربت أوكرانيا طائرة شبحية روسية هي الأكثر تقدما، لأول مرة على الإطلاق في هجوم بطائرات مسيرة يهدف إلى الحد من قدرة موسكو على إطلاق الصواريخ، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن مصدر مطلع على الأمر.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن المقاتلة من طراز (إس يو 57) أصيبت بطائرات مسيرة أوكرانية الصنع في قاعدة أختوبينسك الجوية في أستراخان ، جنوبى روسيا ، على بعد حوالي 590 كيلومترا من ساحة المعركة.

وأصدرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بيانا على موقعها على الإنترنت اليوم الأحد مدعوما بصور من الأقمار الاصطناعية لمطار أختوبينسك تظهر الأضرار، على الرغم من أنها لم تصل إلى حد إعلان مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت إن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية أسقطت فوق منطقة أستراخان، دون التعليق على تقارير حول أضرار المقاتلة. وأكد مدونون عسكريون روس وقوع هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أختوبينسك الجوية.