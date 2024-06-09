شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: على المجتمع الدولى ومجلس الأمن التدخل فورا لوقف الحرب الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان حزب الجيل الديمقراطى، إعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 شهيدا من المدنيين العزل، وإصابة المئات، فى عملية وحشية استخدمت فيها كافة الأسلحة الفتاكة التى استهدفت الأطفال والنساء والشيوخ من المدنيين العزل بشكل عشوائى بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية معتبرا تلك الجريمة الوحشية انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان.

وحمل حزب الجيل فى بيانه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الكبرى مسئولية الأرواح الفلسطينية التى استشهدت والدماء التى سالت، فى هذه العملية الوحشية التى فاقت فى وحشيتها كل ما قيل ونشر عن وحشية القوات النازية فى الحرب العالمية الثانية/ لدعمها الكامل لحكومة الاحتلال الإسرائيلى فى اعتداءتها الوحشية الذى وصل إلى مشاركة قوات أمريكية فى مذبحة ومجزرة مخيم النصيرات.

وطالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى ،بالقيام بمسئوليته التى يفرضها ميثاق الأمم المتحدة والتدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة و إنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي راح ضحيتها ما يزيد عن 36 ألف شهيد، وما يقرب من ،80 الف مصاب وجريح ، مشددا على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار في كل مدن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع.

وأشاد الشهابي بالموقف المصرى الرسمى الداعم لشعبنا الفلسطينى والرافض لتلك الحرب الاسرائيلية ومؤكدا أنه يمثل الشعب المصرى بكل احزابه ونقاباته ومنظمات مجتمعه المدنى، مشيرا إلى أنهم يقفون متراصين خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية.