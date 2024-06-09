الشرطة الهندية: تسعة قتلى في كمين نصبه مسلحون على حافلة حجاج هندوس في كشمير

اعلنت الشرطة الهندية، عن "مقتل تسعة أشخاص على الأقل عندما كمن مسلحون لحافلة تنقل حجاجا من الهندوس في كشمير الهندية ما أدى إلى سقوطها في واد".

وأوضح المسؤول في الشرطة موهيتا شارما لوكالة فرانس برس "تفيد التقارير الأولية بأن مسلحين كمنوا للحافلة وأطلقوا النار عليها"، لافتاً الى أن "السائق فقد السيطرة عليها فوقعت في الوادي العميق. قتل تسعة أشخاص وأصيب 23 آخرون".