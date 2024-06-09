هيئة البث الإسرائيلية عن نتانياهو: لم تكن هناك صفقة رهائن لأننا لن نتخلى عن استكمال أهداف الحرب

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "لم تكن هناك صفقة رهائن لأننا لن نتخلى عن استكمال أهداف الحرب، والخلاف الرئيسي مع حماس هو بشأن الالتزام بإنهاء الحرب دون استكمال أهدافنا".

وأمس، اعلنت كتائب "القسام" بان "الجيش الاسرائيلي قتل 3 أسرى أحدهم أميركي خلال عملية تحرير الأسرى الأربعة في مخيم النصيرات بوسط غزة".

وتوجهت كتائب "القسام" للإسرائيليين بالقول: "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا والوقت ينفد".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "تحرير 4 أسرى إسرائيليين من النصيرات"، وسط قطاع غزة بعد قصف جويّ وبريّ وبحريّ عنيف على المنطقة أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.

ولفت إلى أنّ "الأسرى الأربعة المحررون من النصيرات هم نوعا أرغماني وألموع مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف"، مشيرًا إلى أنّ "الوضع الصحي للمحررين الأربعة جيد وتم نقلهم للفحص الطبي في مستشفى تل هاشومير".