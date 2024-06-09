البيت الابيض: الهجوم الروسي على خاركيف يراوح مكانه

اعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، أن "الهجوم العسكري الروسي في محيط خاركيف يراوح مكانه"، معتبراً أن "ذلك يعود للضوء الأخضر الذي أعطته واشنطن للأوكرانيين لضرب روسيا على الجانب الآخر من الحدود".

واوضح ساليفان، في حديث لشبكة "سي بي إس، أن "من وجهة نظر الرئيس الأميركي جو بايدن فهذا مجرد تفكير سليم. ما كان يحدث في محيط خاركيف وما كان جديدا في الأشهر الأخيرة، كان هجوما روسيا انتقلوا خلاله من جانب الى آخر من الحدود، ولم يكن من المنطقي عدم السماح للأوكرانيين بالقصف وراء هذه الحدود".

وكان المستشار اعتبر الثلاثاء أن هذا الاذن الجديد، بالإضافة إلى الوصول المنتظم للأسلحة الأميركية بفضل تصويت في الكونغرس، كان له تأثير على الجبهة.

وذكر ساليفان، قبيل إعلان جو بايدن، عن "مساعدة جديدة بقيمة 225 مليون دولار لأوكرانيا الجمعة "شاهدناهم يعززون الخطوط في بعض الأماكن الرئيسية. نشاهدهم يقاومون الهجوم الروسي".

ورفض بايدن لفترة طويلة السماح للأوكرانيين باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة، الداعم العسكري الأساسي لهم، ضد الأراضي الروسية لكنه رفع هذا الحظر ضمن شروط.