مركز الملك سلمان يواصل توزيع الخبز وتنفيذ مهمات انسانية شمالا

يواصل "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، تنفيذ "مشروع مخبز الأمل الخيري" بمرحلته الرابعة في محافظة عكار - قضاء المنية، حيث يقوم المشروع بتوزيع ربطتين خبز يوميا لعائلات اللاجئين المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 12,500 أسرة بواقع 62,500 فرد.

ونفذ جهاز إسعاف سبل السلام خلال الاسبوع الفائت مهمات اسعافية في مدينة المنية وشمال لبنان بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية، وبلغ اجمالي عدد المستفدين في الاسبوع الفائت 64 فرداً (57 مواطناً لبنانياً و 6 لاجئاً سورياً و1 مقيم فلسطينياً) وتنوعت المهمات الاسعافية على النحو التالي:

- مهمة نقل اسعافي: 15

- مهمة اسعاف ميداني: 5

- مهمة معالجة حروق: 36

- مهمة اعارة وتركيب أجهزة أوكسجين: 5

- مهمة اعارة أدوات طبية: 2

- غير ذلك: 1

ويأتي ذلك في اطار مشروع دعم الخدمات والنقل الاسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.