الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من القرى الجنوبية

خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق عدد من القرى الجنوبية، وقد احدث اضرارا في الممتلكات. وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان الطيران الحربي الاسرائلي حلق فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة منفذا غارات وهمية فوق المنطقة وصولا حتى أجواء البقاع.

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