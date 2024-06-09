"حزب الله": تصدينا لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت الاجواء اللبنانية وأجبرناها على الفرار والتراجع خلف الحدود

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، تصدّت وحدات الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية في منطقة ‏الجنوب وأجبرتها على الفرار والتراجع خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".

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