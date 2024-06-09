سول تردّ على بالونات القمامة المرسلة من كوريا الشمالية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال جيش كوريا الجنوبية إن سول بدأت، اليوم الأحد، بالرد على بالونات محملة بالقمامة دأبت الجارة الشمالية على إرسالها منذ أسابيع.

وأضاف الجيش أن كوريا الجنوبية استأنفت إطلاق بث دعائي عبر مكبرات الصوت موجه إلى كوريا الشمالية، في أعقاب تحذير يطالب بيونغ يانغ بالتوقف عن إرسال بالونات النفايات.

وأوضح الجيش أن هذا القرار أحد أشكال الحرب النفسية واتخذته البلاد بعد أن أطلقت كوريا الشمالية، أمس السبت، نحو 330 بالونا محملا بالقمامة، سقط منها نحو 80 عبر الحدود.

وقال مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي "الإجراءات التي سنتخذها قد يكون من الصعب على النظام الكوري الشمالي تحملها، إلا أنها ستوصل رسالة نور وأمل إلى قوات كوريا الشمالية ومواطنيها".

شرطي يراقب بالونا يحمل نفايات من كوريا الشمالية

وكانت كوريا الجنوبية قد حذرت من أنها ستتخذ إجراءات انتقامية ضد كوريا الشمالية قد تشمل إطلاق بث دعائي عبر مكبرات صوت مثبتة على الحدود.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن البث بدأ، بعد ظهر اليوم الأحد، مشيرا إلى أن رد كوريا الشمالية سيحدد مدى إمكان الاستمرار في هذا الإجراء.

وأضاف الجيش، في وقت لاحق اليوم الأحد، أن بيونغ يانغ أطلقت مزيدا من البالونات التي قد تصل إلى كوريا الجنوبية، محذرا السكان من لمس أي أشياء مربوطة بهذه البالونات. ولم يذكر الجيش تفاصيل أخرى.

وبدأت بيونغ يانغ إرسال بالونات محملة بالقمامة والسماد عبر الحدود في مايو الماضي، وقالت إن هذه الخطوة جاءت ردا على المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية التي أطلقها نشطاء كوريون جنوبيون ضمن حملة دعائية.

شرطة كوريا الجنوبية تتفقد قمامة مرسلة من كوريا الشمالية

وفي الثاني من يونيو الجاري، قالت كوريا الشمالية إنها ستوقف إرسال البالونات مؤقتا لأن 15 طنا من القمامة التي أرسلتها ربما تكفي لإيصال الرسالة حول مدى انزعاجها. ومع ذلك، توعدت باستئناف ذلك وإرسال كميات أكبر بمئات الأمثال إذا أرسل الجنوب المنشورات مجددا.