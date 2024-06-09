فياض: المقاومة لا تسعى للحرب المفتوحة لكن إذا أراد العدوّ أنّ يفرضها علينا فنقول "أهلاً وسهلاً"

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فيّاض، خلال تشييع "حزب الله" لأحد عناصره في بلدة حومين التحتا، الى اننا "نحن ماضون في هذه المواجهة مع هذا العدو الذي ركب أعلى خيله ولم يترك وسيلة من وسائل الإجرام قتلاً وتدميراً وحرقاً لمزروعاتنا وأحراشنا إلّا أنّ كلّ ذلك لا يغير في خيارات المقاومة بل إزدادت جاهزية وحضوراً وفعالية وإنّ خيارات شعبنا إزدادت إلتفافاً حول المقاومة".

ولفت فياض، إلى أنّ "العدوّ حاول أن يهرب من الخسائر لكن ازدادت خسائره ولم يبقى أمامه إلّا التهديد بالحرب المفتوحة"، مؤكدا ان "المقاومة لا تسعى للحرب المفتوحة لكن إذا أراد العدوّ أنّ يفرضها علينا فنقول أهلاً وسهلاً بالحرب المفتوحة".

وشدّد فياض على أنّ "المقاومة جهّزت نفسها لكلّ الاحتمالات ومن حقها أن تستخدم كل طاقاتها وإمكاناتها وقدراتها المعلنة وعير المعلنة المعروفة وغير المعروفة إذا وجب الأمر دفاعا عن لبنان"، مضيفا "بالثبات والصمود سيكون موعد النّصر الكبير بإذن الله تعالى".